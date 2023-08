Ferrugem homenageia equipe em novo álbum: “Sozinho não faço nada”

Em entrevista à CARAS Digital, Ferrugem enaltece banda e explica a decisão de incluir a equipe na capa de seu novo projeto

Vivendo uma nova fase em sua carreira musical, o cantor Ferrugem decidiu prestar uma emocionante homenagem à sua equipe. Além de incluir um clique com os músicos na capa de seu novo álbum, ‘Interessante’, o pagodeiro demonstrou toda sua gratidão ao time em uma entrevista exclusiva à CARAS Digital.

Ferrugem contou que os músicos da banda participaram de todos os processos na produção do novo projeto, que estreia nesta sexta-feira, 11: “A opinião deles é super válida para mim, eu procuro me espelhar, me inspirar sempre nesses caras, para que a gente possa cada vez mais trazer um trabalho original”, disse o cantor.

O pagodeiro exaltou a parceria com grandes talentos: “Por mais que seja pagode, por mais que você ouça ‘ah é pagode, tem pandeiro aqui, mas tem pandeiro no artista tal’, eu sinto que a nossa sonoridade é diferente, porque se dá nessa pluralidade, de deixar todo mundo que está ali se envolver de fato”, completou o artista.

“Ninguém entra ali com a função de tocar o instrumento e ir embora, a galera entra e se envolve no processo criativo para que todo mundo tenha sua marca registrada ali dentro do disco e ele seja o mais original possível”, Ferrugem falou sobre o envolvimento da equipe em seu novo álbum, que conta com 11 faixas sobre amor, sofrência e superação.

Por fim, ele destacou que a capa representa um gesto sincero de gratidão: “Sou fã dos caras! Já é a capa mais emblemática da minha história. De fato, eternizou e deixou bem explicado para todo mundo que eu sozinho não faço nada, têm toda a galera que tava na foto ali e mais um monte de gente por trás fazendo a coisa acontecer, sem esse time não sou ninguém”, Ferrugem finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Além de um time talentoso, Ferrugem também reuniu parcerias de sucesso para seu novo projeto. O novo trabalho do pagodeiro conta com duas participações especiais, com as cantoras Iza e Luísa Sonza. Ele teve a ajuda de uma protagonista muito especial no clipe da música que dá título ao álbum, sua esposa, Thaís Vasconcellos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Ferrugem e Thaís Vasconcellos renovam votos em Las Vegas:

Além de comemorar uma nova fase em sua carreira, Ferrugem também vive um momento de realização com sua esposa, a influenciadora digital Thaís Vasconcellos, que inspirou uma das principais músicas de seu novo álbum. O casal renovou os votos do casamento em uma celebração especial em Las Vegas. confira os cliques!