Fernando e Sorocaba fazem show histórico e prometem doar cachê

Após contratempo com avião da banda, Fernando e Sorocaba subiram ao palco e se apresentaram apenas com voz e violão

Anunciados como apresentação surpresa do Rodeio de Jaguariúna, Fernando e Sorocaba fizeram um show único e inesquecível na noite deste sábado, 23. Por conta do mau tempo, o avião que levaria a banda não conseguiu decolar de Lages (SC) após o show do Isso É Churrasco, realizado em Ituporanga (SC).

Mesmo com o contratempo, a dupla subiu ao palco apenas com voz e violão, em respeito ao público de mais de 25 mil pessoas presentes, e fez um show épico. “Estávamos tensos porque o público espera um espetáculo com banda, DJ, e uma estrutura maior, e nós estávamos entrando no palco apenas os dois, violão, piano e gaita de boca, então dá um frio na barriga sim. Mas pra nós foi muito especial, porque o público participou e cantou todas as músicas, desde os modões até nossos mais recentes lançamentos. Foi ótimo, estou feliz demais” , contou Fernando.

Sorocaba complementou o companheiro: “Estávamos em um momento difícil de fazer um show sem banda onde a banda era o Fernandinho, e isso nunca havia acontecido conosco em 15 anos de carreira. Mas vimos que dava pra resolver e demos nosso máximo. Escolhemos o repertório no trajeto de Santa Catarina para São Paulo, e fizemos um show intimista com verdadeiros hinos da música sertaneja junto do nosso repertório, e acredito que tenha agradado. Foi um show diferente, atípico e único”.

Após a apresentação, Fernando e Sorocaba foram confirmados como atração em 2024 pela organização do Rodeio e prometem fazer um dos melhores shows que o público de Jaguariúna já viu, além de doar todo o cachê.

Veja como foi o show de Fernando e Sorocaba:

