Fernanda Lima, João Vicente e Foguinho prestigiam o Festival Primavera Sound

Artistas marcam presença na primeira edição do Primavera Sound, apresentado por Beck's', em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 16h48

O Festival Primavera Sound contou com um time estrelado de celebridades nos palcos e na plateia. A apresentadora Fernanda Lima, o ator João Vicente e o skatista Foguinho marcaram presença no evento, que foi apresentado por Beck's', e adoraram a experiência.

Eles foram conferir os shows e também as ativações do Stand Hero de Beck's' em frente ao palco principal. Fernanda Lima gostou de voltar a prestigiar um festival após a pandemia. “A gente estava precisando se reencontrar, reconectar, abraçar, se olhar, sorrir, e o festival tem essa magia de juntar pessoas com diferentes gostos em um único lugar, com muitas possibilidades de entretenimento. Além disso, shows atendem muitos gostos diferentes", disse ela.

Por sua vez, João Vicente falou sobre o seu estilo musical. "(A Björk) É uma artista que sempre gostei muito, Arctic Monkeys também, principalmente por conta da rebeldia e Rock & Roll. Ultimamente, estou gostando demais de prestigiar festivais como esse, só vejo pessoas lindas em um ambiente super pacífico, leve, que hoje em dia no Brasil vemos pouco. A gente precisa ser feliz e se abraçar", declarou.

Então, Foguinho contou sobre a sua alegria de ter ido ao festival. "Só o fato de ser a primeira edição do Primavera Sound no país, já deixa a gente na maior expectativa e ansiedade de como vai ser esse festival. Vários artistas, principalmente alguns que nunca vieram ao Brasil, compareceram. Está sendo uma parada bem stylight, bom demais", afirmou.