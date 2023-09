Famosos lamentam a separação de Sandy e Lucas Lima: ‘Coração partido’

Fernanda Gentil, Angélica, Eliana e mais famosos comentam a separação de Sandy e Lucas Lima

A separação de Sandy e Lucas Lima pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 25. Tanto que os amigos famosos fizeram questão de apoiar o ex-casal. Nos comentários do post deles sobre o término, várias celebridades deixaram mensagens para lamentar o término e falar sobre a união deles.

Fernanda Gentil escreveu: “Coração partido… Mas torcendo para que o de vocês se recupere o mais rápido possível. Vocês só merecem tudo de bom”. Angélica comentou: “Todo nosso amor e carinho para vocês”. Eliana escreveu: “Foram anos de cumplicidade e um filho abençoado. Foi lindo”. Ivete Sangalo comentou: “E nós estamos do lado de vocês! Todo amor do mundo para vocês e essa família que tanto amamos”.

Serginho Groisman escreveu: “Todo meu amor a vocês”. Amon Lima disse: “Lucas, saiba que amamos tu e a Sandy, independentemente da escolha que fizeram. Vocês têm nosso apoio e desejamos o melhor para ambos. A família que construíram é preciosa, e nosso carinho por vocês permanece inabalável. Estamos aqui para apoiá-los, sempre”.

Wanessa comentou: “Todo meu carinho e desejo que vocês fiquem bem! Amo vocês, força aos dois”. Thaeme disse: “Nossa! Que Deus os abençoe infinitamente e que possam levar esse momento com muita sabedoria! Muito amor para os três”.

++ Pai e irmão de Sandy reagem ao anúncio da separação dela

Como foi o anúncio da separação de Sandy e Lucas Lima?

Nesta segunda-feira, 25, Sandy e Lucas Lima fizeram um post compartilhado no Instagram para anunciarem o fim do casamento de 15 anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram.

Então, eles pediram respeito neste momento. "E a gente sabe que é pedir demais, mas vamos pedir mesmo assim: por favor, respeitem nosso momento, nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem", comentou.