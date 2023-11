Fábio Jr faz rara aparição com as três filhas em noite especial

Fábio Jr comemora seu aniversário de 70 anos durante show e recebe as três filhas e a esposa no palco

O cantor Fábio Jr comemorou o seu aniversário de 70 anos em ótima companhia. Ele completou a nova idade na noite de terça-feira, 21, e subiu ao palco para o lançamento de sua turnê em São Paulo. Inclusive, ele recebeu um bolo de aniversário no palco e a companhia das três filhas, Cleo, Tainá e Krizia.

Em uma rara aparição das três juntas com o pai, as filhas do artista subiram ao palco com looks deslumbrantes para cantarem o ‘Parabéns’ para Fábio Jr ao lado da madrasta, a atual esposa dele, Fernanda Pascucci.

Vale lembrar que Cleo é fruto do antigo relacionamento do cantor com a atriz Gloria Pires. Enquanto isso, Tainá e Krizia nasceram da relação dele com a artista plástica Cristina Kartalina. Além delas, Fábio Jr também é pai de dois meninos, Fiuk e Záion.

No evento, o cantor lançou a turnê Bem Mais Que Os Meus 20 e Poucos Anos, que vai viajar o Brasil nos próximos meses. “Estou em uma fase legal pra caramba, muito feliz e realizado. A melhor forma de celebrar minha carreira e a vida, é no palco com meus fãs, família e amigos. Eles são a razão de tudo! E pensando neles, preparamos um show muito especial e cheio de surpresas. Vamos fazer uma verdadeira viagem e reviver essa história juntos, porque vocês são parte dela! BRIGADÚÚÚ!!!", disse ele recentemente.

Fotos: Van Campos / AgNews

Cleo desabafa sobre pressão de ter pais famosos

Em participação no podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, a atriz e cantora Cleousou o espaço para falar sobre a pressão de ter pais famosos e a sua verdadeira motivação para que posasse nua.

“Fiz porque era um momento de entendimento da minha estética e do que eu gostava que, mais nova, tinha medo de assumir pela objetificação da mulher. Mas, com uns 27 [anos], comecei a me conectar com o espírito de mais novinha. Essas coisas não tinham peso para mim, simplesmente achava sexy, bonito e legal. Por que não fazer isso e ganhar dinheiro?”, explicou a atriz.

Além disso, Cleo comentou sobre a expectativa que o público cria por ela já ter nascido famosa. “Tinha um inconsciente coletivo, ainda tem, de ser filha da Gloria Pires e do Fábio Jr. e estar dentro de uma caixa. Você tem que ser uma princesinha perfeita porque já nasceu em berço de ouro e filha de dois rockstars. Você tem que ser o que as pessoas esperam de você, que nem elas sabem o que é, mas se você não for, tá tudo errado, você não presta, não vale nada e é um lixo. Falei 'então estou pronta para me acharem um lixo'”, desabafou.