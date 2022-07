Fabi Bang revela com o que mais se identifica na personagem Ariel

Fabi Bang volta ao teatro no musical A Pequena Sereia e revela que a personagem Ariel tem um significado especial em sua vida

André Luiz Freitas Publicado em 15/07/2022, às 15h55

Após levar mais de 120 mil pessoas para o teatro em 2018, o musical A Pequena Sereia— O Musical, superprodução da Broadway inspirada no clássico da Disney lançado em 1989, está de volta a São Paulo para uma nova temporada até outubro no Teatro Santander, e a atriz Fabi Bang voltará a interpretar a protagonista Ariel.

A 2ª temporada estreia com mudanças na produção, no palco e trazendo, pela primeira vez, um Príncipe Eric negro, interpretado pelo ator paulistano Gabriel Vicente. Além de um elenco de peso, contando com Andrezza Massei, vivendo da terrível bruxa do mar, Úrsula e Robson Nunes, responsável pelo carismático Sebastião.

Apresentando uma história de amor, auto-conhecimento e uma busca pelos seus sonhos, crianças e adultos poderão embarcar novamente na história da Princesa Ariel, vivida novamente pela atriz e cantora Fabi Bang - que também brilhou no musical Wicked.

Entrevista para a CARAS Digital, a atriz Fabi Bang descreveu a sensação de estar de volta aos palcos em um dos seus papéis mais marcantes: "Esse processo se dividiu por duas temporadas, o que é um privilégio poder aproveitar tudo que criei em 2018 e aperfeiçoar agora 4 anos depois.", celebra ela.

"Sinto muito orgulho e honra de deixar uma “cicatriz” em tanta gente. Cicatriz do bem. São pessoas muito carinhosas que amam o meu trabalho e acompanham de perto. Sou feliz e grata por saber que minha galera sempre está presente nos meus projetos", contou. "Eu não imaginava o quão amada ela é. Fui me surpreendendo ao longo do tempo, e me surpreendi ainda mais através da minha filha, cuja princesa favorita é a Ariel. É delicioso pois recebo muito carinho por osmose", continuou ela.

Falando sobre a criação e a produção da 2ª temporada do musical, Fabi contou que a sua apresentação favorita fica com Nosso Mar, música que reúne o elenco da peça inteira no palco. Porém, o momento mais marcante fica com o salvamento do Príncipe Eric: "Não darei spoiler, mas quem vier assistir, verá uma das cenas mais lindas e impressionantes já realizada em cima de um palco", detalhou ela.

Ela ainda conta que essa personagem tem um significado muito especial para ela, principalmente pela personalidade da filha do Rei Netuno: "A Ariel vai longe e paga caro para realizar os seus sonhos... Nós duas somos mulheres realizadoras", disse ela.