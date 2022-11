Ex-namorada de Gal Costa, Lúcia Veríssimo, lamenta morte morte da cantora: ‘Eternamente’

Lúcia Veríssimo, ex da cantora Gal Costa, que morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, se pronuncia

A atriz Lúcia Veríssimo (64), ex da cantora Gal Costa, decidiu vir à público e se pronunciar sobre a morte repentina da artista, que faleceu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos de idade. A causa da morte ainda é desconhecida.

Através de um vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram, Lúcia prestou sua homenagem para a cantora com uma imagem, ao som da música “Eternamente”, interpretado pela voz da própria Gal Costa.

"Só mesmo o tempo / Vai poder provar / A eternidade das canções / A nossa música está no ar / Emocionando os corações / Pois tudo que é amor / Parece com você / Pense, lembre / Nunca vou te esquecer", diz a música que Lúcia utilizou para a publicação.

Gal Costa viveu alguns relacionamentos, entre homens e mulheres, visto que ela era declaradamente bissexual. Além de Lúcia Veríssimo, Gal se relacionou com o violonista Marco Pereira, nos anos de 1991 e 1992, além de Marina Lima (67).

Saiba qual era o verdadeiro nome de Gal Costa, a rainha do MPB, que morreu, aos 77 anos de idade

Poucas pessoas, até mesmo as que admiravam Gal Costa, não imaginavam que esse não era o nome verdadeiro da cantora. Em uma entrevista durante o programa do Jô Soares, em 2013, a rainha do MPB surpreendeu a todos ao revelar seu verdadeiro nome de registro.

A intérprete de ‘Meu Nome é Gal’, na verdade, se chamava Maria das Graças Penna Burgos. “Porque quando eu viajava ficava Burges Maria, e quem é Burges Maria?", brincou a cantora, sobre a mudança de nome. E de acordo com o site Memórias da Ditadura, o cantor Caetano Veloso foi contra a mudança do nome da artista, pois segundo ele, o apelido é a abreviatura de "General", o que deixava subentendido que "Gal Costa" fosse na época homônimo do presidente General “Costa e Silva".