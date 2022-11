Saiba qual era o verdadeiro nome de Gal Costa, a rainha do MPB

Gal Costa revelou o seu nome verdadeiro em uma conversa com Jô Soares na TV Globo, em 2013

Reconhecida no meio artístico por ter uma voz potente e singular,Gal Costa (1945 - 2022) tinha um nome que pouca gente conhecia.

Em uma conversa descontraída durante o programa deJô Soares (1938 - 2022), em 2013, a rainha do MPB, que deu vida à canção ‘Meu Nome é Gal’, de 1969, surpreendeu ao revelar que seu verdadeiro nome de registro era Maria das Graças Penna Burgos.

Ainda durante o programa, Gal revelou que a mudança de seu nome ocorreu por conta de alguns problemas que ela sempre enfrentava durante o embarque das viagens. “Porque quando eu viajava ficava Burges Maria, e quem é Burges Maria?", brincou a cantora.

De acordo com o site Memórias da Ditadura, o cantor Caetano Veloso foi contra a mudança do nome da artista, pois segundo ele, o apelido é a abreviatura de "General", o que deixava subentendido que "Gal Costa" fosse na época homônimo do presidente General “Costa e Silva".

MORTE DE GAL COSTA

Gal Costafaleceu aos 77 anos de idade. A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora, na manhã desta quarta-feira, 09.

Gal tinha dado uma pausa nos shows, pois em setembro ela precisou dar continuidade ao tratamento de um nódulo na fossa nasal direita, e estava em período de recuperação.