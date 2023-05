Ex-marido de Rita Lee se pronuncia sobre a morte dela: 'Descanse em paz'

Ex-marido de Rita Lee, Arnaldo Baptista se despede de Rita Lee com post carinhoso nas redes sociais

O cantor Arnaldo Baptista, que fez parte do grupo Os Mutantes, lamentou a morte da cantora Rita Lee (1947-2023), que foi a sua esposa no passado. Em um post nas redes sociais, ele falou sobre a despedida dela e ainda compartilhou uma foto feita por Bob Wolfenson.

"Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias, como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em Paz", disse ele.

Vale lembrar que Arnaldo e Rita foram casados entre os anos de 1971 e 1977.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arnaldo Baptista (@arnaldobaptistaoficial)

Rita Lee faleceu aos 75 anos em sua casa na cidade de São Paulo durante a noite de segunda-feira, 8. O falecimento foi anunciado pela família na manhã desta terça-feira, 9, por meio de um comunicado nas redes sociais.

“Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, informaram.