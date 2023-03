Ex-BBB Flay desabafa após críticas como cantora e ameaça desistir

Cantora e influenciadora Flay revela pensar em desistir após virar chacota na web por carreira musical

Nesta quinta-feira, 16, a cantora e ex-BBB Flay (28) decidiu fazer um desabafo em suas redes sociais. A influenciadora falou sobre como se sentiu após ver que estava sendo feita de chacota e meme por conta de sua carreira musical.

Flay disse que se sente desmerecida após lutar tanto para conquistar seu sonho como cantora, e, em seu perfil oficial do Twitter, a ex-participante do Big Brother Brasil 20, se mostrou bastante chateada com a forma como sua imagem estava sendo vinculada com piadas maldosas na internet.

“É doloroso ter noção da artista que me esforcei pra ser, da musicalidade que tenho, ser desmerecida, descredibilizada e desrespeitada o tempo todo, acusações, montagens pra me humilhar, chacota com a minha arte, vocês estão quase conseguindo me fazer desistir, parabéns”, escreveu a cantora.

Porém, a tristeza foi logo rebatida para escanteio por amigos e fãs que tentaram acalmar a ex-BBB. “Parou! Em 30 minutos estaremos juntas e vamos sair dessa bad. Saia do Twitter imediatamente e para de ler m*rda. Te amo”, disse Gizelly Bicalho. “Não desista, Flay. Você está mostrando o quanto é talentosa. Seu trabalho está incrível e mostra a qualidade vocal que você possui. Já deu certo”, respondeu uma outra internauta.

Flay relembrou comentários de ex-BBBs contra ela para divulgar projeto musical

Em um vídeo de menos de um minuto, Flay, que ficou conhecida após participar do BBB 20, apareceu coberta com um pano branco onde está escrito diversas palavras ofensivas. Ao longo do vídeo, a ex-sister escutou várias das falas que foram ditas sobre ela durante o programa, onde foi alvo de diversas discussões durante sua participação. “Eles não gostam de mim”, “Não veem verdade em mim”, “Será que eu sou mesmo o que eles dizem? Ou seus olhos estavam contaminados demais para me enxergar?”, são algumas frases ditas por Flay. Flay revelou que esse é o projeto mais importante e desafiador de sua carreira: “É o maior e mais lindo projeto da minha vida profissional e pessoal, certamente eu nunca me expus dessa forma antes”.