Ex-BBB Flay relembra comentários de ex-BBBs contra ela

'Eles não gostam de mim', disse a ex-BBB Flay em um dos trechos da divulgação do seu novo projeto

Nesta quinta-feira, 26, Flay publicou em seu Instagram um vídeo misterioso, que anuncia uma nova fase da sua carreira musical. Essa nova era musical da ex-sister é totalmente voltada para o mercado pop, atendendo os pedidos de seus fãs.

No vídeo de menos de um minuto, Flay, que ficou conhecida após participar do BBB20, aparece coberta com um pano branco escrito diversas palavras ofensivas. Ao longo do vídeo, a ex-sister escuta várias das falas que foram ditas sobre ela durante o programa, onde foi alvo de diversas discussões durante sua participação no programa.

“Eles não gostam de mim”, “Não veem verdade em mim”, “Será que eu sou mesmo o que eles dizem? Ou seus olhos estavam contaminados demais para me enxergar?”, são algumas frases ditas por Flay no vídeo se questinando depois de tudo que escutou dentro da casa mais vigiada no Brasil.

Flay revela que esse é o projeto mais importante e desafiador de sua carreira: “É o maior e mais lindo projeto da minha vida profissional e pessoal, certamente eu nunca me expus dessa forma antes”

“Ele é a soma das principais marcas que foram deixando em mim e que poderiam ter me derrubado, mas ao invés disso me fortaleceram e me ensinaram a me defender sozinha, não abaixar a cabeça e seguir.”, revela a cantora.

Nos últimos tempos, ela presentou seus fãs covers de grandes sucessos do pop, de artistas como Whitney Houston e Adele. Além disso, no ano passado, Flay fez uma viagem para Miami e soltou alguns spoilers nas redes de vídeo onde cantava em inglês e espanhol.

Um dos seus últimos lançamentos foi em setembro de 2021, a canção Céu Azul, um feat com ninguém menos do que Ferrugem e a mexicana Dulce María.