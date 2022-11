Erasmo Carlos perdeu um filho há poucos anos. Relembre!

Um dos filhos de Erasmo Carlos faleceu em um trágico acidente quando tinha 40 anos

Nesta terça-feira, 22, o cantor Erasmo Carlos faleceu aos 81 anos de idade durante um período internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele deixou a esposa, Fernanda Passos, e dois filhos vivos, Gil Eduardo Esteves e Leonardo Esteves. Em vida, o artista perdeu um filho: Alexandre Pessoal.

O músico Alexandre faleceu aos 40 anos de idade em 14 de maio de 2014. O rapaz sofreu um grave acidente de moto e ficou em coma induzido, mas não resistiu e faleceu.

O acidente aconteceu em uma avenida no Rio de Janeiro no dia 7 de maio de 2014 e ele teve traumatismo craniano e perfuração pulmonar. O filho de Erasmo teve morte cerebral.

Alexandre tinha seguido os passos do pai na música. Ele era vocalista de uma banda e também do bloco Fica Comigo. Na época da morte do filho, Erasmo Carlos disse: “A grandeza do amor é sempre se tornar inteiro mesmo perdendo uma grande parte. Adeus, meu Gugu querido. Jamais esquecerei você”.

Erasmo Carlos tinha a síndrome edemigênica

Antes de sua morte nesta terça-feira, 22, o cantor Erasmo Carlos tinha sido diagnosticado com a síndrome edemigênica. A causa da morte do artista não foi divulgada pela família. Porém, nos últimos tempos, ele estava fazendo tratamento contra a doença.

A síndrome edemigênica é conhecida pelo acúmulo de líquido nos tecidos do corpo em decorrência de um desequilíbrio bioquímico. A síndrome provoca edemas no corpo.

A doença pode ser provocada pelo mau funcionamento dos rins, do coração ou do fígado ou ainda o disfunções cardiovasculares. O tratamento é feito com a administração de medicamentos que ajudam a reduzir o excesso de líquido nos tecidos.