Equipe de Conrado, da dupla com Aleksandro, divulga novo boletim sobre a saúde dele

Após acidente de ônibus, o cantor Conrado continua internado em estado grave

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 19h11

O cantor João Vitor Moreira Soares, conhecido como Conrado, da dupla com Aleksandro, está internado no Hospital Regional de Registro desde que sofreu um acidente de ônibus no último final de semana. Nesta segunda-feira, 9, a equipe do artista divulgou um novo boletim sobre o estado de saúde dele.

A nota oficial informou que Conrado continua em estado grave e que não teve a necessidade de passar porum novo procedimento cirúrgico. No final de semana, ele já fez uma cirurgia para controle de sangramento e correção cirúrgica de fratura de bacia.

O boletim também informou o estado de saúde de Julio Cesar Bigoli Lopes, que também estava no ônibus da dupla. Ele está em estado grave e também não precisou passar por um novo procedimento cirúrgico.

Vale lembrar que o acidente de ônibus deixou seis pessoas mortas, incluindo o cantor Aleksandro, parceiro de carreira de Conrado. O enterro do corpo de Aleksandro aconteceu nesta segunda-feira, 9, em Londrina.

Esclarecimento da equipe de Conrado e Aleksandro

Em outro post, a equipe da dupla Conrado e Aleksandro se pronunciou sobre as imagens do ônibus que estão circulando nas redes sociais e deram um posicionamento oficial.

“A Singular Produções Artísticas tem conhecimento do vídeo que mostra o ônibus da dupla Conrado e Aleksandro trafegando acima da velocidade em uma rodovia. As imagens não condizem com o momento do acidente, e principalmente, não comprovam a velocidade do veículo no momento e, tão pouco, com o local da colisão. Esses fatos serão esclarecidos pela perícia, já que há uma série de informações contraditórias sendo veiculadas e todos os dados referentes a vídeos e ao acidente em si estão sendo investigados e periciados. O escritório voltará a se pronunciar sobre o acidente após essa conclusão”, informaram.