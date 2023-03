Enterro de famoso só teve presença de viúva, cachorro e Johnny Depp; saiba quem

Johnny Depp se despediu de astro do rock em enterro curioso

Em um enterro curioso, Johnny Depp (59) se despediu de um dos seus melhores amigos, o famoso guitarrista Jeff Beck (1944-2023). Com apenas três participantes, a cerimônia se resumiu a enterrar o corpo do astro do rock no jardim de sua casa. Entre os três presentes na despedida estavam Sandra Cash (59), viúva do rockeiro, o cachorro do casal e Johnny Depp.

Jeff Beck , um dos maiores guitarristas de todos os tempos, já tinha 78 anos quando morreu no dia 10 de janeiro deste ano. Ele estava em plena forma e trabalhando ativamente na música quando contraiu meningite bacteriana e perdeu a vida repentinamente, surpreendendo os fãs do rock. A morte foi seguida do enterro do guitarrista no jardim da sua casa, na Inglaterra, que aconteceu no dia posterior.

Em uma cerimônia íntima, Sandra Cash, viúva do rockeiro, e seu cachorro, que era criado pelo casal, se despediram de Jeff Beck, ao lado de Johnny Depp . O protagonista de Piratas do Caribe compartilhou uma amizade de longa data com o guitarrista, que começou em 2014. Os dois se conheceram por acaso em Tóquio e, desde então, o ator acompanhou de perto a vida do rockeiro.

Johnny Depp testemunhou o vínculo entre Jeff Beck e Sandra Cash florescer em um romance, e até passou o período de confinamento durante a pandemia na casa do amigo, enquanto enfrentava a batalha judicial contra sua ex-esposa Amber Heard (36).

Na cerimônia do funeral, que aconteceu uma semana depois do enterro de Jeff Beck, Sandra Cash entrou na igreja ao lado do ator, que serviu de apoio para a viúva no momento difícil. Inúmeros amigos do mundo musical também compareceram no local para homenagear o lendário guitarrista. Com presença de nomes de peso da música, como Kate Bush (64), Joss Stone (35), Jimmy Page (79) e Ronnie Wood (75), o rock se despediu de mais um ícone.