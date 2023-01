Morre aos 78 anos o guitarrista Jeff Beck

Considerado um dos músicos mais influentes da história, Jeff Beck tocou recentemente ao lado de Johnny Depp

Na última terça-feira, 10, morreu o guitarrista Jeff Beck, aos 78 anos de idade, por conta de uma meningite bacteriana. A informação foi noticiada para a imprensa internacional apenas nesta quarta-feira, 11, pela família do artista, que é considerado um dos músicos mais influentes da história.

“Em nome de sua família, é com profunda tristeza que compartilhamos a notícia da morte de Jeff Beck. Depois de contrair repentinamente meningite bacteriana, ele faleceu pacificamente ontem. Sua família pede privacidade enquanto processam esta tremenda perda”, dizia o comunicado divulgado.

Há pouco tempo, Jeff participou de uma série de apresentações ao lado de seu grande amigo, o ator e músico Johnny Depp. Eles subiram no palco ao redor do mundo depois do julgamento do ator contra Amber Heard.

Jeff já foi ganhador de seis Grammys de Melhor Performance Instrumental de Rock, além de outro por Melhor Performance Instrumental Pop. Além disso, o guitarrista foi introduzido ao Hall da Fama do Rock & Roll duas vezes.