Eduardo Costa gasta uma fortuna ao comprar jatinho particular de luxo

Eduardo Costa desembolsa uma verdadeira fortuna para ter o seu próprio jatinho particular e ainda escreve o seu nome na aeronave

O cantor Eduardo Costa comprou um novo jatinho particular para ajudá-lo a cumprir sua agenda de compromissos profissionais com mais conforto. E o valor da aeronave é impressionante!

De acordo com o colunista Leo Dias, o sertanejo adquiriu uma aeronave avaliada em até R$ 40 milhões. O modelo escolhido por ele é um Hacker Beechcraft 400XP e tem a capacidade para seis passageiros e dois pilotos. Este jato é projetado para viagens curtas.

Além disso, o cantor também tem um jato bimotor de médio porte, o modelo Learjet 45, que custa de R$ 10 milhões até R$ 35 milhões.

No novo avião, Eduardo Costa mandou que colocassem o seu nome escrito nas laterais das turbinas.

View this post on Instagram A post shared by MAKING OF SERTANEJO ® (@makingofsertanejo)

View this post on Instagram A post shared by João Victor Rangel (@joaovictorrangell)

Eduardo Costa ganha festa de aniversário

O cantor Eduardo Costa comemorou o seu aniversário de 45 anos em grande estilo na noite de quarta-feira, 14. O artista reuniu os seus amigos e familiares em uma comemoração com direito a show, fogos de artifício e diversão.

Nas redes sociais, a esposa dele, a influencer Mariana Polastreli, mostrou os detalhes da comemoração. Ela mostrou a mesa de petiscos e também o bolo de aniversário do marido.

Além disso, ela contou que ficou surpresa quando ele pediu para ter uma festa de aniversário. “Eu fiquei assustada quando ele disse que queria comemorar o aniversário dele. Sabemos que ele não gosta muito de festa. Mas pensa num homem que hoje curtiu absurdamente o aniversário dele, parece que estava ansioso esperando”, disse ela.

Mais cedo, Mariana declarou o seu amor por Eduardo em um post especial no Instagram. "Oi vida, não caberia aqui tudo que eu gostaria de lhe dizer, mas você sabe tudo que eu sinto por você porque tento dizer em palavras e atitudes todos os dias mas as vezes sei que não consigo. Você hoje completa mais um ano de vida, e eu tenho o privilégio de poder comemorar com você o terceiro aniversário ao seu lado, mas esse ano especial como sua esposa", disse ela.

E completou: "Palavras jamais definirão o homem que você é pra mim e pra todos nós, principalmente para nossos filhos. Um pai exemplar, um marido maravilhoso, dedicado e que hoje vive apenas para nossa casa e seu trabalho. Peço ao nosso Deus que ele te dê todos dias, saúde, livramento, sabedoria, paciência, paz… E que você seja sempre esse homem comprometido com tudo que faz, mas acima de tudo comprometido com nossa família. Feliz aniversário meu amor, que eu possa contemplar todo ano essa data ao seu lado. Deus te abençoe. Te amo".