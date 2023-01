Dulce María agradece depois de fãs esgotarem ingressos da turnê mundial do RBD

Grupo mexicano RBD abriu mais seis datas de shows, incluindo uma em São Paulo, dia 18 de novembro

A cantora Dulce María (37) usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 27, para agradecer os fãs depois dos ingressos de sua turnê mundial com o grupo mexicano RBD esgotarem em menos de 24 horas de venda. Os famosos rebeldes abriram mais seis datas de shows, incluindo uma em São Paulo, dia 18 de novembro.

“Como assimilar isso depois de 15 anos? Sold out em 24 horas a turnê inteira! Infinitos obrigada, obrigada e obrigada por nos levarem no coração todos estes anos! Por esperarem por nós, por não nos esquecerem, por crescermos juntos, por estarem dispostos e ansiosos por nos encontrarmos depois de seguirmos caminhos diferentes, depois de nos atrevermos a ser nós mesmos”, começou a artista em seu perfil oficial no Instagram.

“Não importa muito o que digam sobre nós. Tão diferentes, mas além de qualquer diferença, há algo muito maior que nos une, não só a nós, RBD, mas a vocês também! É o amor! Sonhos, fé, esperança, música! Milhares de emoções, momentos e aprendizado e uma geração inteira! Obrigada a cada um de vocês! Vamos dar o nosso melhor! E como sabemos que não é o suficiente, abrimos mais seis datas! Nós os amamos! E obrigada, Deus, por nos dar este lindo presente que não esperávamos. Obrigado a todos por torná-lo possível!”, concluiu Dulce.

Camilla de Lucas se revolta após não conseguir comprar ingressos do show do RBD

Uma das que tentaram conseguir o ingresso para os shows do RBD foi a influenciadora Camilla de Lucas. Porém, ela não conseguiu! Nas redes, ela se mostrou bastante aborrecida por ter os ingressos esgotados tão rápido. "Lá se foi um sonho". “O que vou falar para a jovem Camila? Que já fez cartinha? Que gastou caneta, colorida, de brilho? Que estragou os dentes comprando chiclete para ter figurinha de RBD. O que vou dizer para ela agora?”, relembrou a infância com os ídolos.