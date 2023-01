Camilla de Lucas se revolta após não conseguir comprar ingressos do show do RBD

Ingressos da apresentação do RBD no Brasil terminaram em minutos e Camilla de Lucas ficou inconformada

A ex-BBB Camilla de Lucas está inconformada, porque como milhares de brasileiros, não conseguiu comprar ingressos para o show do RBD. Nas redes, ela se mostrou bastante aborrecida por ter os ingressos esgotados tão rápido.

Assim como os shows do Coldplay, os ingressos terminaram em menos de 10 minutos após a venda ser aberta no site Eventim. O grupo se reuniu para fazer uma turnê especial após quase 20 anos do sucesso estrondoso.

O show ocorrerá em novembro deste ano. Serão duas apresentações em São Paulo no Allianz Parque e apenas uma no Rio de Janeiro, no Engenhão.

Camilla então mostrou os ingressos esgotados e inconformada escreveu: "Lá se foi um sonho". “O que vou falar para a jovem Camila? Que já fez cartinha? Que gastou caneta, colorida, de brilho? Que estragou os dentes comprando chiclete para ter figurinha de RBD. O que vou dizer para ela agora?”, relembrou a infância com os ídolos.

Confira o vídeo de Camilla de Lucas: