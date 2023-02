Dudu Nobre exibe fotos inéditas da filha mais velha, Olívia Nobre, em data especial

O cantor Dudu Nobre comemora o aniversário de 21 anos da filha mais velha, Olívia Nobre, com homenagem especial: 'Vamos com tudo!'

O cantor Dudu Nobre fez uma homenagem especial para a sua filha mais velha, Olívia Nobre, nas redes sociais. A jovem completou 21 anos de idade e virou assunto de um post especial do pai. O artista compartilhou um álbum com fotos inéditas da herdeira, que é fruto do antigo casamento com Adriana Bombom, com quem ele também teve Thalita Nobre.

Na legenda do post, ele declarou o seu amor pela filha. "Olha ela aí,parabéns pelos 21 anos de vida minha filha linda @lilynobree. Te amo muito, vamos com tudo!!!", disse ele.

Por sua vez, Olívia Nobre falou sobre a chegada dos 21 anos com um post especial nas redes sociais. "Primeiramente agradecer a Deus por mais um ano de vida! 21 anos de muito aprendizado e disposição para aprender sempre mais!! Obrigada GIGANTE em especial para minha família que sempre me apoiam em TUDO o que eu faço… me dão apoio em TODOS os meus sonhos! Amo vocês, obrigada por tanto. Obrigada a TODAS AS PESSOAS que curtem meu trabalho e outra… aguardem que esse ano to cheia de novidades para vocês", afirmou.

Além de Olívia e Thalita, Dudu Nobre também é pai de João Eduardo e Alícia, frutos do casamento com Priscila Grasso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dudu Nobre (@dudunobresamba)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Olívia Nobre❤️‍🔥 (@lilynobree)

Dudu Nobre desabafa após a filha ser vítima de abuso

Nos últimos tempos, Dudu Nobre veio à público para defender a filha Olívia Nobre, que foi vítima de abuso sexual. Eles fizeram a denúncia nas autoridades e ele pediu respeito neste momento delicado de sua família.

"Durante minha carreira musical, já passei por inúmeras situações em que minha postura como pai foi exposta e discutida sem o meu consentimento. Eu sempre relevei e procurei manter o foco da minha vida pública em minha carreira como músico, cantor e compositor. Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim. Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo", disse ele.

E completou: "Como pai, foi a maior tristeza que já senti, por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade. Então, pela primeira vez, me pronuncio sobre um assunto que deveria ser privado. Estou do lado da minha família para tudo que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor, preciso estar forte para apoiar minha filha e defendê-la de tudo que puder magoá-la. Então, por isso venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e principalmente a dor dela, não compartilhem nada que a exponha, por favor. Eu acredito na justiça, e acredito que tudo vai se esclarecer e os responsáveis serão punidos".