Dua Lipa faz post contando os dias para sua turnê de Future Nostalgia

A cantora apareceu em fotos na arquibancada de um estádio

Redação Caras Publicado em 24/01/2022, às 21h43

Nesta segunda-feira, 24, Dua Lipa (26) fez um post em seu Instagram contando os dias para sua nova turnê!

Na legenda da postagem, a cantora escreveu: "16 DIAS!!! Quem vem ver a Future Nostalgia Tour?". Se referindo a turnê do seu álbum Future Nostalgia.

Junto a legenda, a diva pop postou cliques dela sentada na arquibancada de um estádio. A dona do hit Physical vestia um casaco azul, uma calça branca e tênis vermelho. Ela também apareceu nos cliques usando óculos escuro.

Os fãs de Dua marcaram presença nos comentários, respondendo a pergunta feita na legenda pela cantora. "Eu vou! Portland, Seattle e Vancouver! Mal posso esperar!", escreveu um seguidor. Outra fã comentou: "Eu, te vejo em Milão bebê".

A artista passará aqui pelo Brasil com a Future Nostalgia Tour, marcando sua presença no Rock In Rio 2022.

Confira aqui o post de Dua Lipa!