De saia curtinha, Ana Castela esbanja sensualidade ao dançar funk

Ostentando o corpão, Ana Castela deixa os seguidores malucos ao sensualizar com rebolado: “Perfeita”

A cantora Ana Castela (19) ousou com uma publicação nas redes sociais na última quinta-feira, 30. A ‘boiadeira’, como é conhecida, deixou os seguidores malucos ao eleger um modelito curtinho para rebolar ao som de um funk. Esbanjando sensualidade, a sertaneja colocou o corpão para jogo e recebeu uma chuva de elogios.

No vídeo, publicado em sua conta no TikTok, Ana surge sem maquiagem e com o cabelo enrolado em uma toalha. Em seguida, a cantora faz um corte e aparece com os longos cabelos escuros soltos, além de deixar o look à mostra: uma saia branca curtinha com um cinto preto marcante e um top faixa que deixa o abdômen sequinho evidente.

É então que o clima esquenta! Ana sensualiza ao rebolar ao som de 'Combinadinho', música de Giana Mello, Donatto e MC G15, que mistura diversos ritmos, incluindo o funk. No registro, a cantora faz carão e dá uma voltinha enquanto requebra para exibir o corpão de todos os ângulos: “Bota com carinho”, diz a letra da canção.

Nos comentários, os fãs da cantora ficaram malucos com a publicação ousada: “Eita, Gustavo Mioto de sorte”, comentou um seguidor sobre o suposto affair entre os sertanejos. “Sou apaixonado”, disse um admirador. “A resposta seria sim para tudo”, outro fã brincou. "Perfeita de qualquer jeito”, opinou mais uma seguidora.

Família de Ana Castela entrega que relacionamento com Gustavo Mioto está sério

Parece que o romance de Ana Castela e GustavoMioto (26) está ficando cada vez mais sério! Os dois foram juntos para o Paraguai conhecer a família da cantora, um passo sério na relação. E quem entregou tudo foram os próprios familiares da sertaneja, que publicaram fotos do casal nas redes sociais. Enquanto isso, eles mantêm a relação em completa discrição, com exceção de raros flagras.