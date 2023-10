De onde vem a fortuna de Michel Teló? Cantor revela como lida com o dinheiro

Michel Teló revela detalhes de como fez o seu dinheiro crescer para construir a sua fortuna ao longo da vida

O cantor Michel Teló é um sucesso na música, mas também é investidor e fazendeiro. O artista construiu uma verdadeira fortuna para viver bem e também deixar uma boa situação financeira para seus filhos - ele é casado com Thais Fersoza e é pai de duas crianças, Melinda e Teodoro. Agora, ele contou como construiu a sua fortuna ao longo dos anos.

Em entrevista para André Piunti no YouTube, Teló deu um show de consciência financeira ao contar que sempre pensou em criar uma situação estável quando o assunto é dinheiro. Tanto que ele sempre economizou os cachês que ganhava na música e buscava investimentos de longo prazo. Ele é dono de três fazendas: uma em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma no Pantanal - ambas com criação de gado - e uma em Minas Gerais, onde planta Mogno Africano para cortar daqui alguns anos e vender a madeira. Além disso, ele também investiu em imóveis para aluguel em várias regiões e economizou dinheiro para investimentos .

"Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu fui guardando e comprando boi e fazenda. Imóveis de aluguel, galpões, eu sempre acreditei muito na coisa do imóvel. Aos poucos fui comprando e colocando para alugar, um galpão, um imóvel no centro”, disse ele.

Então, Teló contou qual é o seu pensamento quando o assunto é dinheiro. "Se o meu custo de vida é R$ 5 mil, eu preciso não depender de fazer show para viver com esses R$ 5 mil. Entendeu? O que eu ganhar na música não vai mudar em nada para mim. Se eu tenho um custo de vida de tanto hoje, eu só quero que o aluguel e o rendimento de aluguel dê certo para que eu não dependa disso”, afirmou ele.

E completou: "Desde antes do Tradição [grupo que integrou no início da carreira] eu fui guardando, eu levo uma vida simples perto da loucuragem que o povo faz. A casa é uma conquista minha e da Thais, a gente fez questão de comprar juntos. A Thais tem uma história de vida e de trabalho, ela fez questão da gente investir juntos e isso foi legal. A primeira aquisição da nossa vida juntos foi a casa”.

Por fim, ele definiu: "Eu poupei muito mais da metade que eu ganhei e reinvesti”.

Filhos de Michel Teló cantam no show do pai

O cantor Michel Teló recebeu convidados especiais no palco de um dos seus shows recentes. Ele contou com a presença de seus dois filhos, Melinda e Teodoro, e da esposa, a atriz Thais Fersoza. Porém, as crianças roubaram a cena.

Nas redes sociais, Thais mostrou um vídeo da presença dos herdeiros no palco. Nas imagens, Melinda e Teodoro mostraram a desenvoltura no palco, cantaram com o pai e esbanjaram fofura.

"Eu não tenho palavras pra esse momento. Eles subiram no palco e do jeitinho deles se entenderam.. curtiram, se divertiram e entregaram TUDO!!! Talento, carisma e diversão.. exatamente como são… ela superando seus limites e realizando o sonho de cantar no palco! Ele, com seu jeitinho único que parece já ter nascido no palco.. se completam, se ajudam, e entregam um pro outro o seu melhor e juntos fazem ser perfeito! Ah o coração da mamãe e do papai transborda admiração.. amor.. orgulho e gratidão! Obrigada Senhor! Ver neles essa parceria, essa troca.. é bem especial! E que delícia ver nossa duplinha se divertindo e brincando em seu dueto de forma taaaaaao natural…! Que vocês sempre sigam o coração de vocês! A gente AMA vocês infinito!!!!", disse a mamãe coruja.