Thais Fersoza abre álbum de fotos de viagem romântica com Michel Teló

Nas redes sociais, a atriz e apresentadora Thais Fersoza surgiu em clima de romance com o marido durante viagem

Thais Fersozausou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para dividir com seus seguidores alguns registros de sua viagem romântica com o marido, o cantor sertanejo Michel Teló, com quem tem dois filhos, Melinda, de seis anos, e Teodoro, de cinco.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora abriu o álbum de fotos de sua viagem com o amado, e mostrou como eles aproveitaram o tempo juntos. Em alguns registros, os dois surgem sorridentes passeando pela praia e depois almoçando. Depois, ela também mostrou o casal curtindo o jantar.

Ao dividir as imagens na internet, Fersoza celebrou o momento ao lado de Teló. "Photo dump desse dia e noite maravilhosos de nós dois!", escreveu ela, acrescentando as hashtags: 'amo nós dois' e 'do nosso jeitinho'.

Os fãs ficaram encantados com as fotos românticas do casal. "Amo esse casal", confessou um seguidor. "Lindos. Deus continue abençoando", disse outra. "Casal lindo e queridos. Que Deus os abençoe sempre", falou uma fã.

Confira as fotos de Thais com Michel Teló:

Festa junina em família

A atriz Thais Fersoza organizou uma festa junina em sua mansão no Rio de Janeiro ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e dos filhos, Teodoro e Melinda. Os quatro posaram juntos para um ensaio fotográfico no cenário da celebração com direito a trajes típicos.

Nas redes sociais, ela mostrou as fotos da família e falou sobre a decisão de fazer a festa após incentivo dos filhos. Para a ocasião especial, Thais e Melinda usaram vestidos de caipira, enquanto os meninos surgiram com camisa xadrez.

"E depois de dois “CháRraiá” ontem tivemos nosso primeiro arraiá em família! Uma noite muito especial pra nós… quando tava grávida das crianças nossos chá de fralda eram sempre festas juninas! E sempre contamos essa história pra eles que sempre ficaram ansiosos em manter a tradição e fazer nossa própria festa! Veio a pandemia… não foi possível... mas agora é oficial! Teremos todo ano nosso “Arraiá Fersoza Teló” e o primeiro já foi memorável! Que noite!!!!", disse ela.

