Filhos de Michel Teló invadem o palco do pai e dão um show de simpatia

A família é musical! Michel Teló recebe os filhos e a esposa no palco do seu show e as crianças mostram desenvoltura

O cantor Michel Teló recebeu convidados especiais no palco de um dos seus shows recentes. Ele contou com a presença de seus dois filhos, Melinda e Teodoro, e da esposa, a atriz Thais Fersoza. Porém, as crianças roubaram a cena.

Nas redes sociais, Thais mostrou um vídeo da presença dos herdeiros no palco. Nas imagens, Melinda e Teodoro mostraram a desenvoltura no palco, cantaram com o pai e esbanjaram fofura.

"Eu não tenho palavras pra esse momento. Eles subiram no palco e do jeitinho deles se entenderam.. curtiram, se divertiram e entregaram TUDO!!! Talento, carisma e diversão.. exatamente como são… ela superando seus limites e realizando o sonho de cantar no palco! Ele, com seu jeitinho único que parece já ter nascido no palco.. se completam, se ajudam, e entregam um pro outro o seu melhor e juntos fazem ser perfeito! Ah o coração da mamãe e do papai transborda admiração.. amor.. orgulho e gratidão! Obrigada Senhor! Ver neles essa parceria, essa troca.. é bem especial! E que delícia ver nossa duplinha se divertindo e brincando em seu dueto de forma taaaaaao natural…! Que vocês sempre sigam o coração de vocês! A gente AMA vocês infinito!!!!", disse a mamãe coruja.

Thais Fersoza mostra a festa de aniversário dos filhos

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló celebraram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa luxuosa para celebrar a nova idade dos filhos e mostraram o vídeo com detalhes da decoração nas redes sociais.

A festa contou com dois temas. Melinda, que fez 7 anos, quis uma decoração com o tema da personagem Sininho. Enquanto isso, Teodoro, que fez 6 anos, escolheu o tema do personagem Mário. Para deixar os filhos felizes, os pais fizeram a festa com a mistura dos temas.

“Um pouquinho dos detalhes dessa festa linda de ontem! Foi tão especial... Ver as crianças tão felizes curtindo com nossa família e amigos é mesmo uma benção! Obrigada a todos que estiveram lá celebrando com a gente... Foi mágico!”, disse a mamãe coruja na legenda do vídeo.