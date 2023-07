Thais Fersoza exibe detalhes da festa luxuosa dos filhos: 'Tão especial'

Thais Fersoza e Michel Teló revela como foi a decoração da festa luxuosa dos filhos, Melinda e Teodoro

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló celebraram o aniversário dos filhos, Melinda e Teodoro, em grande estilo. Os dois organizaram uma festa luxuosa para celebrar a nova idade dos filhos e mostraram o vídeo com detalhes da decoração nas redes sociais.

A festa contou com dois temas. Melinda, que fez 7 anos, quis uma decoração com o tema da personagem Sininho. Enquanto isso, Teodoro, que fez 6 anos, escolheu o tema do personagem Mário. Para deixar os filhos felizes, os pais fizeram a festa com a mistura dos temas.

“Um pouquinho dos detalhes dessa festa linda de ontem! Foi tão especial... Ver as crianças tão felizes curtindo com nossa família e amigos é mesmo uma benção! Obrigada a todos que estiveram lá celebrando com a gente... Foi mágico!”, disse a mamãe coruja na legenda do vídeo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza exibe boa forma

Durante as férias, a atriz Thais Fersoza aproveitou um dia ensolarado no local para renovar o bronzeado. A estrela e o amado foram para uma praia paradisíaca da região e ela caprichou nas poses na hora das fotos.

A morena apareceu usando apenas um maiô verde com recortes estratégicos na região da cintura. O modelito destacou a boa forma dela e sua beleza impecável. Na legenda, ela disse: “Feliz! E vivendo com muita intensidade esses dias... De verde, porque tenho esperança em dias melhores onde todo mundo possa ficar feliz, com a sua própria felicidade e a dos outros também”.

Nos comentários, Michel Teló se derreteu pela esposa. “A minha gata! Amor da minha vida”, disse ele. E os fãs também a elogiaram. “O corpitcho da gata que nem parece que já deu à luz duas vezes”, disse um seguidor. “Toda linda”, comentou outro. “Uma mulher feliz e muito linda”, declarou mais um.