Daniel comemora retorno de Victor Chaves aos palcos: 'Um homem forte'

Grande nome do sertanejo, Daniel fez participação especial no DVD de retorno da dupla Victor & Léo e homenageou cantor no palco

O sertanejo Daniel (55) esteve com os irmãos Victor (48) e Léo Chaves (47) na noite do último sábado, 23, durante a gravação do DVD de retorno da dupla no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o MorumBIS, para fazer uma participação especial em duas canções, aproveitando a pausa entre uma música e outra para elogiar o irmão mais velho da dupla.

Frente ao cantor, que reatava a dupla seis anos após o fim em meio a acusações de agressão da ex-companheira Poliana Bagatini (35), Daniel aproveitou o microfone para dizer a Victor que ele é "um homem forte" , referindo-se as adversidades que o mantiveram afastado dos palcos com Léo.

"Eu só tenho a agradecer vocês dois, desejar muita saúde, muita paz e felicidade nessa nova jornada onde vocês estão ainda mais maduros e melhores naquilo que vocês fazem", completou o convidado na noite que contou com 45 mil pessoas.

Daniel interpretou duas canções no palco do estádio, Preciosa uma das novas músicas de trabalho do retorno de Victor e Léo, e seu hit Do Outro Lado do Rádio, onde apareceu de surpresa no meio da canção. Na primeira, enfrentou problema no microfone em meio a chuva, obrigando a regravação da faixa com o estádio lotado.

Enquanto aguardava os ajustes do áudio, abraçou os dois irmãos, mas dedicou mais tempo de atenção a Victor, que permaneceu anos sem se apresentar. Léo respondeu pelo irmão, agradecendo o suporte desde o início da carreira. Com a demora nos arranjos, Daniel acenou para a plateia e deu uma palinha de Só Dá Você Na Minha Vida antes de encenar uma reentrada para manter a continuidade do DVD.

Foto: Wallacy Ferrari

ATENÇÃO MAIOR

Ao longo da apresentação, Victor evitou citar os episódios polêmicos que culminaram em seu afastamento da mídia, mas as fãs entoaram um coro de "Victor, eu te amo", comemorando o retorno. Léo também foi motivo de frisson, mas não teve o mesmo coro com seu nome ao longo da apresentação.

O irmão mais velho também teve mais tempo de palco que Léo Chaves; interpretou a música Chuva de Bruxaria sozinho no palco, em arranjo apenas com voz e violão. Enquanto Victor tocava, Léo trocou o terno e retornou ao palco para a reta final da apresentação.