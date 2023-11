Daniel enche redes sociais de fofura ao compartilhar foto com a filha

O cantor sertanejo Daniel surgiu em clima de Natal posando para uma foto ao lado de sua filha Olivia, de 1 aninho

Nesta sexta-feira, 24, Daniel surgiu em clima de Natal nas suas redes sociais. O cantor compartilhou em seu Instagram um clique ao lado de sua filha mais nova, Olivia, de um aninho, e encantou seus seguidores.

O sertanejo surgiu sorrindo para a foto vestindo um gorro de Papai Noel e uma camiseta preta. A pequena Olivia, ao seu lado, também sorria para o clique e vestia o mesmo gorrinho e usava uma camiseta rosa.

“Parece que foi ontem que recebemos esse presente de Natal. Gratidão”, escreveu o ex-jurado do programa The Voice Brasil na legenda da publicação. A apresentadora Millena Machado reagiu ao clique: “Que fofura”.

Os seguidores de Daniel também adoraram a foto e rasgaram elogios ao pai e a filha! “Eu fico encantada como a Olivia se parece com você, e esse sorriso dela tão leve que nos faz sorrir junto”, escreveu uma fã. Outra seguidora comentou: “Uma princesinha e um príncipe”.

“Que lindos! Com uma simples foto, vocês alegram nosso dia! Princesinha Olivia está cada vez mais linda! Daniel, você é nosso orgulho sempre”, escreveu uma admiradora. Uma seguidora ainda escreveu: “Lindos! Olivia está fofa demais”.

Daniel ainda é pai de Luiza e Lara, frutos de seu relacionamento com Aline de Pádua. Recentemente, o cantor sertanejo celebrou a primeira comunhão da filha do meio, Luiza, onde a família apareceu reunida para as fotos.

Luxo!

Mas não é apenas Daniel que está em clima natalino! Nessa semana, Vera Viel, modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, mostrou que a mansão do casal já está toda decorada para o Natal.

A modelo escolheu uma árvore de Natal de 3 metros de altura, diferente do ano passado em que a peça tinha 4 metros, toda iluminada e repleta de decoração nas cores dourado e branco.