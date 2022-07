Confira momentos da vida de Marília Mendonça fora dos palcos

Cantora Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021, deixou um filho, o pequeno Léo. No dia em que ela completaria 27 anos, relembre momentos da artista!

Andrea Paiva Publicado em 22/07/2022, às 09h30

A eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995 - 2021) se tornou um ícone e fez história na música brasileira, mas fora dos palcos, a cantora era ainda mais encantadora! Como forma de homenagem no dia em que Marília completaria 27 anos de idade, a CARAS Digital lembrou alguns momentos de sua vida pessoal.

A artista, que encantava a todos com sua simpatia, era muito família e sempre que podia, fazia questão de demonstrar seu amor pelos familiares, além dos amigos e fãs. Filha de Ruth Moreira e Mário Mendonça, era de família humilde do interior do estado de Goiás e teve uma vida simples com sua mãe. Dona Ruth tinha o sonho de ser mãe e quando ficou grávida, teve um pré-eclâmpsia e o parto foi de risco. Mais tarde, ganhou o irmão caçula João Gustavo (20). Enquanto a mãe trabalhava, ela cuidava de Gustavo.

O pai de Marília, Mário Mendonça, faleceu quando ela era adolescente, vítima de câncer. Sempre muito carinhosa com a família, a cantora chegou a falar sobre a saudade que sente em post no Instagram: "Resta-me a saudade. E a vontade de me agarrar na sua perna toda vez que acontece um problema e preciso resolver, como faço com minha mãe. Queria você aqui agora, mas Deus te quis aí, e é Ele quem sabe de tudo. Te amo eternamente! Cuidem e mimem muito seus papais, porque eu queria poder fazer isso com o meu!".

Nasceu uma grande mãe

Marília deu à luz Léo, seu único filho, no dia 16 de dezembro de 2019, fruto de seu relacionamento com o também cantor e compositor Murilo Huff (26).

Os dois assumiram o namoro em maio de 2019 após cinco meses juntos. Em junho de 2019, ela confirmou a gravidez do herdeiro, que nasceu prematuro de oito meses em Goiânia, de parto normal. No ano seguinte, em julho, Mendonça anunciou a separação de Huff, no entanto, reataram meses depois.

O relacionamento chegou ao fim mais uma vez após o nascimento de Léo. O casal se reconciliou novamente, quando chegaram a fazer uma viagem romântica para Cancún, no México. Os dois terminaram a relação e Marília chegou a anunciar o término nas redes sociais em setembro, dois meses antes de sua morte.

Huff e Dona Ruth dividem a guarda de Léo após a morte da cantora. A mãe de Marília sempre foi muito apegada ao netinho, já que viviam juntas em condomínio em Goiânia.

Irmão de Marília segue os passos da cantora

Marília Mendonça sempre foi a maior incentivadora de Gustavo na música. A cantora lançou o irmão e sua dupla, Dom Vittor, em maio de 2021. Juntos, gravaram uma música, Calculista, que foi lançada em dezembro, após a partida precoce da sertaneja. Marília tinha mais sete irmãos por parte de pai.

Morte de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu na tarde do dia 05 de novembro de 2021, aos 26 anos de idade, em acidente aéreo a caminho de um show na cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

A cantora embarcou em um táxi-aéreo em Goiânia com destino a região do Vale do Rio Doce, no oeste do estado, onde faria uma apresentação. O bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), faltando cerca de apenas 3 km para o pouso no aeroporto de Caratinga.

Ela estava acompanhada de seu produtor Henrique Ribeiro, conhecido como Bahia, e de seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho. Todos foram vítimas do acidente fatal, incluindo o piloto e o co-piloto da aeronave.

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o avião operava desde realizando voos com problemas no para-brisa, deixando o vidro embaçado e dificultando a visão em decolagens e pousos.