Com o estado de saúde debilitado, Phil Collins anuncia último show da carreira

Durante apresentação em Londres, o artista se despediu dos palcos e anunciou último show da carreira

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 15h30

No último sábado, 26, o artista Phil Collins (71) se despediu dos palcos e encerrou a turnê The Last Domino's.

Debilitado, Phil Collins que vem lutado com problemas de saúde subiu ao palco com Tony Bank e o guitarrista Mike Rutherford e fez o anuncio que não vai mais fazer apresentações.

"Este é o último dia da turnê e o último show do Genesis. Estou emocionado porque vocês ainda vieram nos assistir", disse bem-humorado.

Em 2018, o artista passou pelo Brasil e se apresentou em São Paulo com a turnê The Legendart Phil Collins Live, relembre.

Debilitado, Phil Collins anuncia último show da carreira: