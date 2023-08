Com novo álbum, Iza comenta parcerias com artistas para o projeto: “Deu liga”

A cantora Iza lançou seu segundo álbum “Afrodhit” nesta quarta-feira, e comentou em coletiva de imprensa sobre as escolhas de parcerias no projeto

Nesta quarta-feira, às 21h, o segundo álbum de Iza foi lançado. O projeto “Afrodhit”, contém 13 canções, e cinco dessas são parcerias com outros artistas. Em uma coletiva de imprensa com jornalistas, Iza comentou sobre a decisão de realizar esses feats.

“O Douglas Moda é um produtor incrível de São Paulo, meu parceirão, a gente já tinha se encontrado várias vezes”, começou contando a cantora. “A gente começou a pensar em vários nomes de produtores, e ele começou a me falar nomes de pessoas que ele já tinha trabalhado e que ele admirava”, detalhou.

Entre as parcerias de compositores que estão presentes no álbum, além de Douglas Moda, estão Jenni Mosello, Nox e King. “Muito bom que todo mundo topou participar, e o mais importante que a gente se deu bem. E além de se dar bem, que a gente conseguiu compor juntos porque não necessariamente quando você se dá bem com uma pessoa, você vai conseguir escrever uma música com ela, é uma coisa muito específica. Então acho que deu uma liga muito boa”, declarou Iza.

Falando de um feat em específico, a faixa 5 do álbum é uma parceria com Russo Passapusso, vocalista do grupo Baiana System. “Sempre foi um sonho meu gravar com o Russo. Eu sou muito fã do Baiana System, eu acho eles inacreditáveis, inventivos, revolucionários. Acho o Russo um performer absurdo. Seria um presente fazer essa música com ele”, elogiou a cantora.

Iza comentou os bastidores dessa parceria com Russo na canção Mega da Virada: “A gente quando compôs Mega da Virada, instantaneamente a gente pensou neles [Baiana System], porque a gente saiu do raggue dub e entrou no pagodão, e o primeiro nome que veio foi o do Russo. E graças a deus ele teve tempo e vontade de fazer parte disso”.

O primeiro single do novo projeto também foi uma parceria. “Fé Nas Maluca” com MC Carol foi lançado na mesma semana do álbum e ganhou até clipe com a edição criativa de Iza.

Bastidores!

Ainda na coletiva, Iza comentou sobre sua rotina durante esta série de novidades e lançamentos. A cantora disse que apesar de cansada, fica feliz com o reconhecimento de seu trabalho.

“Eu fico muito feliz em dizer que eu me envolvo no meu trabalho 100%, então, eu tenho a ideia do clipe, faço a direção criativa. Então, demora tempo. Se eu fosse começar a fazer as coisas no tempo que as pessoas esperam, eu posso até fazer e vai sair legal, mas eu vou estar p*t*, estressadíssima”, afirmou.