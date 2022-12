Com look transparente, Lore Improta dança ao lado do marido, Léo Santana, em show no Rio

Dançarina Lore Improta curte show do marido, Léo Santana, no Rio de Janeiro, e celebra vitória do Brasil contra a Coreia do Sul

A dançarina Lore Improta (29) acompanhou o maridão, Léo Santana (34), em apresentação no Rio de Janeiro na segunda-feira, 05!

Curtindo também o dia do jogo do Brasil contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo 2022, com vitória da seleção por 4 a 1, a influenciadora digital celebrou o resultado da partida nas redes sociais ao compartilhar fotos do show do amado.

Usando um conjuntinho azul transparente com estampa de zebra em preto, a loira ainda surgiu dançando em vídeos no palco ao lado de Léo.

"Várias fotos e vários vídeos desse dia FELIZZZZZ. BORA", disse Lore Improta ao legendar a postagem.

"Te amo tanto", declarou Léo Santana nos comentários. "Esse gingado só ela tem", "A melhor dançarina da atualidade, não existe outra. Maravilhosa sem ser vulgar!!!", " A dona de um gingado único", "Será que esse casal tem gingado? Não dá", babaram os seguidores.

Na torcida pelo Brasil, Lore Improta aproveita show de Léo Santana no Rio:

Lore Improta é alvo de críticas por viajar e rebate

A dançarina Lore Improta usou as redes sociais para se manifestar após ter sido criticada nas redes sociais por viajar com Léo Santana sem a filha.

Em São Paulo, onde o cantor se apresentou na quinta-feira, 24, a influenciadora digital rebateu os comentários de internautas sobre estarem sem a herdeira Liz, de um ano. Ela explicou que A dançarina explicou que busca equilíbrio entre os cuidados com a primogênita, sem deixar a vida a dois de lado. "Seguirei trabalhando, cuidando da minha filha e tendo tempo de qualidade com meu marido. Essa foi minha escolha desde que Liz nasceu e seguirei assim. É assim que me sinto bem e completa. Eu busco esse equilíbrio", começou falando Lore.

