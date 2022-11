Lore Improta é alvo de críticas por viajar sem a filha e rebate: ''Parem de se incomodar''

Dançarina Lore Improta se pronuncia após ser criticada por viajar com o marido, Léo Santana, sem a filha do casal, Liz, de um ano

A dançarina Lore Improta (29) usou as redes sociais para se manifestar após ter sido criticada nas redes sociais por viajar com Léo Santana (34) sem a filha.

Em São Paulo, onde o cantor se apresentou na quinta-feira, 24, a influenciadora digital rebateu os comentários de internautas sobre estarem sem a herdeira Liz, de um ano. Ela explicou que A dançarina explicou que busca equilíbrio entre os cuidados com a primogênita, sem deixar a vida a dois de lado.

"Seguirei trabalhando, cuidando da minha filha e tendo tempo de qualidade com meu marido. Essa foi minha escolha desde que Liz nasceu e seguirei assim. É assim que me sinto bem e completa. Eu busco esse equilíbrio", começou falando Lore.

"Minha filha sabe quem somos nós, recebe muito amor, carinho e atenção. Tudo que ela precisa. E eu, como mulher, também preciso da atenção e carinho do meu marido e vice-versa. Gosto de estar ao lado dele vendo cada conquista", disse ainda.

Ao concluir, Lore pediu para que as pessoas parem de julgar como ela lida com a maternidade. "Parem de se incomodar com como administro o tempo da minha vida. Eu passei quatro dias em casa agora com Liz, tendo tempo de qualidade com ela. Para a minha filha estar feliz, eu preciso estar feliz. E eu encontro minha felicidade trabalhando, estando com meu marido e meus amigos também."

Confira Lore Improta falando sobre viagem com Léo Santana sem a filha de um ano:

Lore Improta e Léo Santana encantam com looks coloridos

Recentemente, o casal Lore Improta e Leo Santana decidiram exceder os limites da beleza ao aparecer com looks coloridos combinando. A influenciadora e o músico apostaram em outfits com muitas cores para remeter às origens dos dois, nascidos na Bahia.

“A Bahia tá invadindo São Paulo pra mostrar porque o nosso verão e o nosso carnaval serão inesquecíveis”, escreveu Lore, na publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Na sequência de fotos postadas pela influenciadora, ela aparece ao lado do amado, posando em um heliponto, fazendo carões, ostentando os looks coloridos que fazem alusão às origens baianas do casal.

