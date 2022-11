Lore Improta e Leo Santana arrancam elogios com looks coloridos

Lore Improta e Leo Santana apostam em roupas coloridas para remeter às suas origens baianas

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 19h23

Nesta terça-feira, 8, o casal Lore Improta (29) e Leo Santana (34) decidiram exceder os limites da beleza ao aparecer com looks coloridos combinando. A influenciadora e o músico apostaram em outfits com muitas cores para remeter às origens dos dois, nascidos na Bahia.

“A Bahia tá invadindo São Paulo pra mostrar porque o nosso verão e o nosso carnaval serão inesquecíveis”, escreveu Lore, na publicação que fez em seu perfil oficial do Instagram. Na sequência de fotos postadas pela influenciadora, ela aparece ao lado do amado, posando em um heliponto, fazendo carões, ostentando os looks coloridos que fazem alusão às origens baianas do casal.

Nos comentários, seguidores e amigos fizeram questão de elogiar e morrer de amores pela beleza do casal. “Estamos precisando de calor mesmo”, exaltou uma seguidora. “Já disse que vocês são os maiores?”, exclamou uma página fã clube dedicada aos dois.

Veja a publicação de Lore Improta com Leo Santana com looks coloridos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Improta (@loreimprota)



