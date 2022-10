Leo Santana tatua foto de sua filha no braço e exibe o resultado

Leo Santana faz homenagem à filha com tatuagem em desenho realista

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 13h41

O cantor Leo Santana (34) fez uma homenagem para sua filha Liz (1) na última sexta-feira, 21. A criança é filha do cantor com a dançarina LoreImprota (29) e fez aniversário em setembro.

A homenagem foi postada em seu Instagram, quando o famoso mostrou a imagem original que inspirou o desenho: os dois de mãos dadas, e o resultado do desenho feito em traços realistas. Na legenda, ele fez mais uma declaração: "Filha, uma pequena demonstração do GIGANTESCO AMOR que seu pai sente por ti".

Os seguidores de Leo se emocionaram com os cliques:"Perfeita! Que homenagem linda! Liz merece, uma criança encantadora!", "Que tatuagem linda!", "Ficou super criativo. Muito Show!", "Momento lindooooo!"

O músico ainda agradeceu o profissional que marcou seu corpo com o desenho: o tatuador Felipe Soares. “Obrigado e parabéns pelo lindo trampo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por O GIGANTE (@leosantana)

Filha de Lorena Improta e Léo Santana faz um aninho: ''Obrigada por essa bênção!''

No último dia 26, a filha do casal completou seu primeiro aninho de vida! Liz ganhou uma homenagem dos pais nas redes sociais com fotos da criança se divertindo com seu bolo de aniversário! Com um vestido combinando com o sabor: melancia!