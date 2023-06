Com look dourado, Claudia Leitte agita multidão em micareta na cidade de São Paulo

Claudia Leitte capricha na escolha do seu look para subir no trio elétrico em evento na cidade de São Paulo

A cantora Claudia Leitte agitou uma multidão de fãs ao levar o seu trio elétrico para a Micareta São Paulo 2023, um evento que aconteceu no Sambódromo do Anhembi para aquecer o público que vai participar da Parada do Orgulho LGBTQIA+ no próximo final de semana. Ela caprichou na escolha do look para o evento e chamou a atenção.

A estrela surgiu com um body dourado com franjas, o cabelo liso e maquiagem poderosa, com direito a delineado preto sofistado e sombra dourada. Com sapatos de salto alto, ela ostentou suas pernas torneadas ao usar o look curtinho e fez a alegria dos seus fãs ao cantar os seus maiores sucesso em cima do trio elétrico.

Recentemente, Claudia Leitte contou como faz para ter tanta energia no palco. "Estar com as pessoas é o que me move. Não vou mentir falando que para todo santo show da agenda, durante esses mais de vinte anos, fui com todo ânimo e vontade do mundo. Não! Tive momentos difíceis e normalmente humanos também, mas a magia acontece quando a música começa. Minha banda, meus fãs, o público… não tem nada nesse mundo que consiga bater de frente com isso. É revigorante. Enquanto Deus me der saúde, aqui estarei", disse ela.

Então, ela deu o seu segredo de beleza. "O conselho mais valioso e barato: Água! Beba água! [risos] Rapaz, sou uma mulher vaidosa. Gosto de me cuidar e, para mim, flui de forma natural. Gosto de me alimentar bem e como o que é saudável por gostar mesmo, com isso também me permito uma besteirinha ou outra na rotina, não vou mentir", comentou.

E completou: "Preciso malhar, me exercitar para conseguir trabalhar, então é algo que também flui naturalmente e mesmo quando bate a preguiça, os shows são de 2h ou mais - no carnaval chega a 6h - de duração, então não tem desculpa [risos]. Sobre a idade, eu nunca fui tão segura com a minha autoestima como agora. Sou apaixonada por essa fase".

Veja as fotos de Claudia Leitte na micareta:

Fotos: Araújo / AgNews