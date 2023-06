Claudia Leitte entrega segredo de beleza e fala sobre energia para shows: 'Mais gás'

Em entrevista à CARAS Brasil, Claudia Leitte, que vai se apresentar no Micareta, entregou como mantém a energia para shows

Claudia Leitte (42), conhecida por seu sucesso na música, marca mais um show na carreira com a participação no Micareta, evento de Carnaval fora de época em São Paulo, na próxima quinta-feira, 8. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora refletiu sobre seu papel e legado na música, entregou seus segredos de beleza e ainda falou como mantém a energia para os shows: "Mais gás".

"Estar com as pessoas é o que me move. Não vou mentir falando que para todo santo show da agenda, durante esses mais de vinte anos, fui com todo ânimo e vontade do mundo. Não! Tive momentos difíceis e normalmente humanos também, mas a magia acontece quando a música começa. Minha banda, meus fãs, o público… não tem nada nesse mundo que consiga bater de frente com isso. É revigorante. Enquanto Deus me der saúde, aqui estarei", afirmou Claudia Leitte .

Aos 42 anos, a cantora também compartilhou como faz para manter, além da energia para os shows , a beleza e o amor próprio: "O conselho mais valioso e barato: Água! Beba água! [risos] Rapaz, sou uma mulher vaidosa. Gosto de me cuidar e, para mim, flui de forma natural. Gosto de me alimentar bem e como o que é saudável por gostar mesmo, com isso também me permito uma besteirinha ou outra na rotina, não vou mentir".

"Preciso malhar, me exercitar para conseguir trabalhar, então é algo que também flui naturalmente e mesmo quando bate a preguiça, os shows são de 2h ou mais - no carnaval chega a 6h - de duração, então não tem desculpa [risos]. Sobre a idade, eu nunca fui tão segura com a minha autoestima como agora. Sou apaixonada por essa fase", acrescentou.

Claudia Leitte ainda refletiu sobre seu papel e legado na música: "Ser uma pessoa pública já é uma responsabilidade gigante. Absorver essa outra de ser um exemplo é algo que não pretendo absorver [risos]. Desde o final da minha adolescência, quando comecei a ter certa relevância na grande mídia, eu lido com a responsabilidade de ser uma figura pública, mas não com o objetivo de ser um exemplo. Afinal, eu tenho meus acertos e meus erros também. Tem algo que quem me conhece há horas e quem me conhece há anos sabe: eu busco deixar rastros de amor. Meu legado é esse. Amor! Através da música, de um olhar, de um abraço, de um gesto de respeito".

"Completei 20 anos de carreira ano passado e isso só me dá mais gás. Vejo que o que vem pela frente chegará com mais preparo, mais maturidade… e que chegue! Tenho muitos sonhos, fé, disposição, coragem e ousadia para realizá-los", completou Claudia Leitte.