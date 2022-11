Com imagens de bastidores, Anitta celebra um ano do hit “Envolver”

A cantora Anitta celebrou em suas redes sociais um ano do lançamento do seu hit “Envolver” que quebrou recordes nos streamings de música

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 16h59

Nesta sexta-feira, 11, Anitta (29) foi ao seu Instagram celebrar um ano do lançamento do seu hit “Envolver”.

A cantora publicou um clipe que mostrava a gravação da canção e do clipe da canção que foi um marco em sua carreira musical.

“1 ano de Envolver. Apenas grata”, escreveu a artista na legenda do vídeo que ainda mostrava a repercussão da música com a dança da música que viralizou e com o prêmio VMA ganhando pela brasileira.

Com a música, Anitta se tornou a primeira artista brasileira a entrar no chart Top 5 Global do streaming de música Spotify.

Poderosa!

Na última quarta-feira, 9, Anitta deixou os fãs babando ao aparecer na frente do espelho usando um vestido decotado.

Com os cabelos soltos, a cantora apostou no carão ao posar com o vestido nude com uma fenda enorme, deixando as pernas torneadas e bronzeadas à mostra.