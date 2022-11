Na frente do espelho, Anitta dispensa sutiã e posa com vestido com decote até o umbigo

Cantora Anitta chama atenção e exibe corpaço em selfies no espelho com vestido longo decotado e com fenda

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 08h45

A cantora Anitta (29) deixou os fãs babando nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 09, ao apostar em um look poderosíssimo!

Na imagem, a artista, que anda sumida da web, esbanjou sensualidade ao publicar selfies em frente ao espelho usando um vestido longo da grife Tiffany. Com os cabelos soltos, a gata apostou no carão ao posar com o vestido nude com uma fenda enorme, deixando as pernas torneadas e bronzeadas à mostra.

Ela ainda exibiu suas curvas impecáveis com o visual decotado até o umbigo e com direito a marquinha de biquíni em evidência, completando o look com sandálias douradas e acessórios da mesma cor.

Recentemente, Anitta foi nomeada a Artista Musical Inovadora de 2022 no Innovators Awards, premiação promovida pelo Wall Street Journal, que aconteceu em Nova York, no último dia 02.

Confira o look poderoso de Anitta:

Anitta ajuda Bruno Gagliasso com espanhol para apresentar prêmio

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está em Madrid, na Espanha! O ator presentou o prêmio de música 'Los 40 Music Awards' na Europa. Ele apareceu praticando seu discurso em espanhol com a ajuda de nada mais, nada menos que Anitta por telefone. Ela está indicada a três categorias, Melhor Álbum para Versions Of Me, Melhor Artista e Melhor Colaboração para Envolver, e irá se apresentar na premiação. A famosa ainda deu umas aulinhas para afinar a língua estrangeira do amigo. Se divertindo, Gio Ewbank filmou todo o processo do maridão para se preparar, incluindo fazer massagem e cortar o cabelo. Ele irá entregar o prêmio aos ganhadores das categorias Melhor Colaboração (Categoria Internacional) e Melhor Música (Categoria Espanhola).

