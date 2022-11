Anitta ajuda Bruno Gagliasso com espanhol para apresentar prêmio internacional

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão em Madrid para premiação musical 'Los 40'

04/11/2022

O casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank está em Madrid, na Espanha, para realizar uma conquista do ator. Ele irá apresentar o prêmio de música 'Los 40 Music Awards' na Europa.

Mais cedo nesta sexta-feira, 4, o ator apareceu praticando seu discurso em espanhol com a ajuda de nada mais, nada menos que Anitta por telefone. Ela está indicada a três categorias, Melhor Álbum para Versions Of Me, Melhor Artista e Melhor Colaboração para Envolver, irá se apresentar na premiação e ainda deu umas aulinhas para afinar a língua estrangeira do amigo.

Se divertindo, Gio Ewbank filmou todo o processo do maridão para se preparar, incluindo fazer massagem e cortar o cabelo. Ele irá entregar o prêmio aos ganhadores das categorias Melhor Colaboração (Categoria Internacional) e Melhor Música (Categoria Espanhola).

Ao fazerem fotos na rua, eles adoraram não serem reconhecidos pela maioria das pessoas que passavam. Gagliasso, no entanto, tem feito sucesso no país estrangeiro pelo papel na série 'Santo' da Netflix, que se passa tanto na Espanha quanto no Brasil e tem atores falando ambas as línguas.

Confira a publicação orgulhosa de Bruno Gagliasso: