Anitta escolhe look decotado para receber homenagem em Nova York

Anitta é homenageada como a Artista Musical Inovadora de 2022 e aparece com look todo preto no evento

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 09h16

A cantora Anitta (29) atraiu todos os olhares ao marcar presença no prêmio Innovator Awards 2022, do Wall Street Journal. Ela foi homenageada como a Artista Musical Inovadora do último ano. A premiação aconteceu em uma cerimônia em Nova York e ela caprichou na escolha do look para o evento.

Anitta surgiu com um look todo preto, composto por calça, blazer e top decotado. Em seu discurso, ela relembrou a sua história na música.

"Quando comecei como adolescente, cantando funk brasileiro pelo Rio, eu nunca poderia ter imaginado estar no Museu de Arte Moderna em Nova York com todos vocês. Espero que as jovens meninas do meu país e de todo o mundo possam ver-se vencendo na vida. Ser chamada a artista mais inovadora é uma grande honra porque é por isso que todos nós lutamos, sim? Para inovar e inspirar, então estou realmente emocionada por ser reconhecida por todos vocês", disse ela no palco.