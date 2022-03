Anitta conquista fato histórico para um artista brasileiro nas plataformas com a música 'Envolver'

Dominação! Anitta conquista fato histórico nunca feito por um artista brasileiro nas plataformas com a faixa 'Envolver'

André Luiz Freitas Publicado em 22/03/2022, às 11h06

É do Brasil! Anitta (28) se tornou o primeiro ato brasileiro a alcançar o Top 5 do Spotify Global com a a música Envolver nesta terça-feira, 22.

Anitta conquista fato histórico nunca feito por um artista brasileiro nas plataformas com a faixa 'Envolver':

A canção em espanhol segue em crescimento no serviço de streaming, com 2.843 milhões de streams de reproduções diárias em todo o planeta, passando Lil Nas X, Adele e Doja Cat. Sendo a música latina mais escutada do mundo na plataforma.

A faixa, que se tornou um imenso sucesso de streaming e nas plataformas de vídeo, também assumiu a liderança do Spotify Brasil, estendendo o seu recorde de artista com mais #1’s no charts brasileiros da plataforma, totalizando 19.

O recorde anterior da cantora era com Vai Malandra, que chegou ao 18º lugar mundial. Vale lembrar que Envolver também está no Top 50 de todos os países da América Latina e na 2ª posição no Brasil.