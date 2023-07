Com diversos duetos famosos, Tony Bennet já cantou com Ana Carolina e Maria Gadú

O cantor Tony Bennet que faleceu nesta sexta-feira já performou duetos com diversos famosos, entre eles as brasileiras Ana Carolina e Maria Gadú

Nesta sexta-feira, 21, o cantor Tony Bennett faleceu aos 96 anos. Apesar da causa da morte não ter sido confirmada, sabe-se que o artista vivia com Alzheimer desde 2016. Os porta-vozes do ícone da música confirmaram seu falecimento para o The New York Times, mas não deram mais detalhes.

Ao longo de sua carreira, Tony colecionou diversos sucessos ao longo dos seus 70 anos de carreiro. O novaiorquino conquistou ao todo 15 prêmios Grammy, com o primeiro sendo recebido em 1963 e o último em 2016.

Além dos prêmios e discos vendidos, o pai de Danny, Antonia, Dae e Joanna realizou diversas colaborações com estrelas ao longo dos anos. Entre as mais marcantes parcerias feitas pelo cantor estão Frank Sinatra e Amy Whinehouse.

Mas talvez uma das colaborações mais lembradas de Tony foi com Lady Gaga. Após cantar com Gaga a música “Lady Is A Tramp” para seu álbum “Duets II” de 2011, Tony teria ficado encantado com a artista, que interpretará a Arlequina em um novo filme do Coringa, que gravou um álbum apenas com ela, o “Cheeck To Cheeck” em 2014.

Após o álbum render um Grammy de Melhor Álbum Tradicional de Pop em 2015, Gaga e Tony repetiram a parceira lançando o “Love For Sale” em 2021. Esta foi a última vez que Tony performou nos palcos.

Porém, o que poucos sabem é que Anthony já cantou com artistas brasileiras. Em 2012, o artista que até 2009 já tinha vendido mais de 70 milhões de discos, lançou o álbum “Viva Duets” com colaborações apenas com cantores latinos.

Na música “Blue Velvet”, foi Maria Gadú quem soltou a voz ao lado de Tony, e na canção “The Very Tought Of You”, Ana Carolina cantou ao lado do grande nome da música americana. Entre as outras colaborações presentes no disco estavam Christina Aguilera e Gloria Estefan.

“A música latina sempre foi rica em melodia, harmonia e alma, por isso que a conexão foi muito estreita. Estou encantado com o disco”, comentou Tony em 2012 sobre o álbum.

Saudades!

Em 2020, enquanto estava gravando seu segundo álbum com Lady Gaga, Tony já estava com um estágio do Alzheimer muito avançado e não se lembrava de muitos nomes. Como a doença avançou rápido, ele tinha dificuldade de reconhecer as pessoas.

Porém, durante um show que fez ao lado da cantora, um momento emocionante aconteceu. Tony olhou nos olhos da cantora e a reconheceu. "Foi a primeira vez que o Tony disse o meu nome em muito tempo", afirmou Gaga.