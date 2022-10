Coldplay anuncia novas datas dos shows no Brasil em 2023

A banda Coldplay divulgou as novas datas dos shows em São Paulo e Rio de Janeiro para março de 2023

Nesta segunda-feira, 10, o Coldplay anunciou as novas datas dos shows no Brasil. A banda remarcou a turnê para março de 2023 após Chris Martin ser diagnosticado com uma infecção pulmonar.

Em São Paulo, os shows foram transferidos para o Estádio do Morumbi devido à indisponibilidade do Allianz Parque, e agora acontecem nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023.

Já as apresentações no Rio de Janeiro acontecem no Estádio Nilton Santos Engenhão nos dias 25 e 26 de março.

A Live Nation compartilhou um comunicados nas redes sociais informando os fãs sobre as mudanças. "Todos os ingressos para São Paulo continuam válidos, sem necessidade de trocá-los. As informações sobre a localização de novos assentos serão enviadas diretamente por e-mail aos portadores de ingressos. Os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas, não sendo necessária nenhuma ação dos portadores de ingressos", disseram.

ENTENDA O ADIANTAMENTO DOS SHOWS DO COLDPLAY

O cantor Chris Martin (45), do grupo Coldplay, ficará longe dos palcos por um período. De acordo com comunicado divulgado pela banda nas redes sociais, o artista foi diagnosticado com uma infecção pulmonar séria e precisará ficar de repouso por três semanas.

