Claudia Leitte participa de retorno do evento Pré-Caju e anima multidão em trio elétrico

A cantora Claudia Leitte animou multidão durante o circuito do evento Pré-Caju, no último domingo, 6

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 14h08

Claudia Leitte (42) voltou ao circuito do Pré-Caju no último domingo, 6. A festa durou três dias na Orla da Atalaia, na Zona Sul da capital de Sergipe. Além de Claudia, o evento contou também com Saulo, Bell Marques, Armandinho, Dodô e Osmar, Cid Natureza e Ygor Felipe, que comandaram os trios no último dia do evento.

Claudia Leitte e uma multidão de cerca de 500 mil pessoas passaram pelo circuito de foliões durante quatro horas, atrás do Bloco Largadinho comandado pela cantora. O evento foi um sucesso e apesar de ter sido a primeira vez naquele ambiente, a resposta do público foi positiva!

Claudia Leitte anima multidão na sexta-feira

A cantora Claudia Leitte agitou também uma multidão na noite de sexta, 4, na Micareta Salvador, após cerca de 2 anos sem a folia. A cantora trouxe seus maiores hits da carreira e levantou a galera com o vocal, todo mundo pulou e cantou o repertório com a famosa!