Céline Dion volta a cantar após diagnóstico de doença rara

Céline Dion foi diagnosticada no final de 2022 com Síndrome da Pessoa Rígida

Céline Dion de volta aos palcos? Depois de fazer a primeira aparição pública em quase quatro anos, a cantora compareceu a um jogo de hóquei da NHL na noite de segunda-feira, 30. desde que recebeu o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, talvez já seja possível sonhar com um possível retorno da cantora aos palcos.

De acordo com a People, Céline cantou pela primeira vez na última semana, quando saiu para um jogo de hóquei entre o Vegas Golden Knights e Montreal Canadiens. A vice-presidente de comunicações dos Canadiens, revelou que Céline Dion estava "muito feliz" no local.

“Ela passou por muita coisa, e vê-la assim, sorrindo e sendo tão feliz... é incrível”, disse. "Eu sei que ela tem dias bons e dias não tão bons, mas este foi um dia muito bom e foi reconfortante", continuou.

A cantora teria entoado, timidamente, "algumas notas" durante o passeio feito com os filhos. A situação em questão aconteceu no dia 30 de outubro, no vestiário da T-Mobile Arena, em Las Vegas. A cantora foi aos bastidores do local para cumprimentar o time da sua cidade natal.

Em vídeos publicados nas redes sociais, Céline foi vista apertando as mãos de membros da equipe e posando para fotos com os filhos René-Charles, 22, e os gêmeos, Eddy e Nelson, 13.

A própria cantora compartilhou a visita com os seguidores nas redes sociais. A artista agradeceu pela visita ao time. "Meus meninos e eu nos divertimos muito visitando o Montreal Canadiens depois do jogo de hóquei com o Vegas Golden Knights em Las Vegas, na noite de segunda-feira. Eles jogaram tão bem, que jogo!! Obrigado por nos encontrar depois do jogo, pessoal! Isso foi memorável para todos nós. Tenha uma ótima temporada! - Celine xx…", escreveu a cantora.

A aparição de Céline e as notícias positivas consolam os fãs e a família da cantora, que desde que foi diagnosticada com doença neurológica rara e incurável, tem feito um tratamendo rigoroso. Recentemente, em setembro deste ano, a irmã de Céline, Claudette Dion, chegou a afirmar que a cantora está "rezando por um milagre".

Irmã de Céline Dion atualiza estado de saúde da cantora

Claudette Dion, irmã de Céline Dion, deu novas atualizações sobre o estado de saúde da cantora de 55 anos, que foi diagnosticada no ano passado com a síndrome de stiff-person (síndrome da pessoa rígida), doença neurológica rara e incurável que causa rigidez nos músculos e espasmos dolorosos.

Em entrevista à Hello! Canada, a irmã da estrela admitiu que há pouca coisa que a família pode fazer para ajudar a estrela, no entanto, afirmou que Céline é uma "mulher forte". "Ela está fazendo de tudo para se recuperar", contou.