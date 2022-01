Carol Biazin anuncia lançamento de música nova na quinta-feira!

A nova canção chamada Garota Infernal será lançada neste dia 27

Redação Caras Publicado em 24/01/2022, às 20h36

Nesta segunda-feira, 24, Carol Biazin (24) anunciou o lançamento do seu novo single chamado Garota Infernal!

A nova música será lançada na próxima quinta-feira, 27, e a cantora já postou a capa da música em seu Instagram.

Nos comentários do post, os fãs da artista que recentemente gravou um DVD apresentando seu álbum Beijo de Judas, se mostraram muito animados para o lançamento! "Ansiosa", escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: "Eu não tô pronta".

Além da postagem com a capa do sigle e o anúncio do lançamento, a dona do hit Rolêtambém postou um vídeo com seus amigos divulgando a nova música.

Entre as várias personalidades que aparecem no clipe, estão o ex-BBB João Luiz Pedrosa (25), o influencer Vittor Fernando (26) e o cantor Vitão (22), que fez uma parceira com a cantora na faixa Sempre Que Der.

Carol Biazin fará apresentação em São Paulo um dia antes do lançamento!

Um dia antes do lançamento de Garota Infernal, no dia 26, Carol apresentará seu álbum Beijo de Judas ao vivo em uma casa de shows em São Paulo.

A cantora estreará o Novas Vozes Rolling Stone, um projeto que comemora os 15 anos da revista e terá shows mensalmente ao longo deste ano.

Confira aqui os posts de Carol Biazin anunciando o lançamento de Garota Infernal !

