Carlinhos Brown celebra os 33 anos da filha mais velha, Nina de Freitas

Discreto com a vida pessoal, Carlinhos Brown surpreende ao mostrar foto rara com a filha mais velha, Nina de Freitas

O cantor e músico Carlinhos Brown agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 29, ao mostrar uma foto rara ao lado de sua filha mais velha, Nina de Freitas. A jovem acaba de completar 33 anos de idade e ganhou uma homenagem do pai coruja nas redes sociais.

Ele relembrou uma foto deles em um evento internacional e também uma imagem da infância da herdeira. Na legenda, Brown falou sobre o dia do nascimento da filha e a alegria de ser o pai dela.

"Em um dia como hoje, São Pedro com suas chaves de ceús abriu para mim a porta da felicidade. Há 33 anos, nascia minha primeira filha, Nina de Freitas. E me lembro como se fosse hoje que, no momento em que ela estava nascendo, passou o “Sambão Já Quer” cantando “Mulher Rendeira”. Tudo aquilo prenunciava a beleza que seria esta convivência e a minha vida como um todo. Minha primeira filha me rendeu alegrias e a força para que eu chegasse até hoje em dia. Eu sou tão feliz Nina, quando vejo você exercer o seu talento como compositora, cantora, instrumentista e, mais ainda, como boa gente. Deus continue te iluminando, São Pedro continue abrindo as portas para um lindo caminho, para que você trilhe um lindo caminho na sua vida. E eu aqui, de um ponto feliz, posso dizer, Feliz Aniversário Filha!", disse ele.

Vale lembrar que Carlinhos Brown teve oito filhos: Nina, Miguel, Chico, Clara, Cecília, Leila, Daniel e Maria.

Carlinhos Brown surge em foto com a filha mais velha, Nina de Freitas - Foto: Getty Images

Filhas de Carlinhos Brown em evento

Filhas de Carlinhos Brown e Helena Buarque, a atriz Clara Buarque e a irmã, Cecília Buarque, foram fotografadas juntas em um evento na cidade do Rio de Janeiro há algumas semanas. As duas foram prestigiar o show da cantora Iza em um festival e esbanjaram estilo. As irmãs surgiram com looks confortáveis e com adereços nos cabelos. Veja as fotos aqui.

Vale lembrar que Clara fez a sua estreia como atriz de novela recentemente. Ela interpretou a personagem Bia na novela Travessia, da Globo. Por sua vez, Cecília, de 16 anos, é discreta e ainda não deu detalhes sobre qual profissão quer seguir.

As duas são netas do cantor Chico Buarque e da atriz Marieta Severo.