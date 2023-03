Cantora se apresentou para 10 pessoas no Lollapalooza; saiba quem

Cantora brasileira abriu o primeiro dia de Lollapalooza com show quase vazio

O Lollapalooza é conhecido por ser um festival de música que rende algumas das plateias mais animadas e cheias de fãs. Esse ano, porém, um dos shows de abertura do primeiro dia de evento, que aconteceu nesta sexta-feira, 24, começou com um público surpreendentemente pequeno. Gab Ferreira, cantora brasileria de músicas indie, performou para apenas dez pessoas no festival conhecido por seus milhares de espectadores. A situação da plateia quase vazia viralizou na internet e rendeu mais ouvintes para a carreira da artista.

Natural de Santa Catarina, Gab Ferreira estreava no Lollapalooza com seu primeiro show no festival. Durante a tarde, ela entrou no palco e cantou para um público reduzido. No início do show, a plateia contou com apenas dez pessoas, mas o número cresceu para 40 quando a apresentação estava terminando. A artista compartilhou nas redes sociais que ficou surpresa com a situação.

"Ontem eu saí feliz do show. Hoje eu acordei feliz também. Então, está tudo bem. Eu queria agradecer quem mandou mensagens de apoio. Se tem uma coisa que eu posso aproveitar esse momento para falar é que a cena independente brasileira é muito boa. Tem muitos artistas bons, muita gente talentosa. E é isso que a gente está fazendo, abrindo festivais, fazendo shows pequenos", relatou Gab Ferreira no seu Instagram.

