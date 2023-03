Pedro Sampaio encerra fase marcante no Lollapalooza e promete álbum inovador: 'Nascendo'

Estreando no Lollapalooza, DJ ainda promete convidado icônico no palco Perry

O DJ e produtor Pedro Sampaio (25) está contando os dias para sua estreia no Lollapalooza Brasil. Como atração do palco Perry, destinado à música eletrônica, o artista garante um show totalmente repaginado para representar o funk no festival, além do início de uma nova fase em sua carreira, mais pessoal e artística. "Quero por minha vida na arte."

Em coletiva de imprensa da qual a CARAS Brasil participou, o artista definiu a apresentação no Lollapalooza como o fim da era de Chama Meu Nome, seu primeiro álbum de estúdio. Ele adianta que o show contará com uma participação especial de uma de suas parcerias mais icônicas e que terá uma narrativa baseada no poder que o funk dá. "Como se a batida do funk estivesse entrando em mim e isso me fizesse crescer. Estou nascendo de novo."

O artista também afirma que irá tirar o ano de 2023 para trabalhar em seu novo álbum, que virá com mais detalhes do que o primeiro. "Fui picado pelo mosquito do álbum e já estou preparando o próximo, com muita calma e paciência. Não é uma evolução do Chama Meu Nome, vai ser bem mais maduro. A ideia é falar mais sobre mim com músicas de cunho mais pessoal."

Sampaio afirma que pretende manter seu DNA musical e também vislumbra o início de uma carreira internacional, já que já conquistou paradas em outros países com sucessos lançados no ano passado. "É uma coisa que acontece muito porque a Anitta já está fazendo, ela abre muitas portas. Meu estilo de produção é muito global, um funk que os gringos também gostam de ouvir."

Quanto à apresentação da próxima sexta-feira, 24, ele afirma estar recriando o show do zero, estando presente em todas as etapas da produção, desde idealização, cenário, coreografia e claro, o local principal do palco. O artista celebra a oportunidade de representar o ritmo no festival e também poder encontrar um público eclético. Sampaio adianta que já preparou remixes de sucessos atuais como Flowers, de Miley Cyrus.

Além disso, ele não esconde a animação com a possibilidade de ver o show –e possivelmente até encontrar pessoalmente– sua grande inspiração, o cantor Lil Nas X. "Quando acabar meu show, eu quero dar um jeito de assistir. É um cara que eu sou muito fã e é uma grande referência. Me inspira como um artista queer, tudo o que ele fez para virar um ícone deste movimento foi muito inspirador."