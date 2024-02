Cantora gospel Amanda Wanessa surge em novos registros após grave acidente

Após sofrer grave acidente de carro em 2021, a cantora gospel Amanda Wanessa teve seu estado de saúde atualizado por familiares: 'Fé'

A família da cantora gospel Amanda Wanessa, vítima de um grave acidente de carro em 2021, atualizou o estado de saúde da artista na última quinta-feira, 15. Ela, que ficou 642 dias internada, já está em casa para continuar se recuperando.

Após compartilharem uma foto inédita onde Amanda aparece sorrindo, os familiares mostraram novos registros da cantora. Nas imagens, publicadas em seu Instagram oficial, é possível percebê-la recebendo cuidados de uma equipe médica, responsável por sua fisioterapia, medicamentos e higiene pessoal.

No vídeo, o marido, Dobson José dos Santos e a filha, Mel, também aparecem ao lado de Amanda Wanessa. Em determinado momento, a artista, de 36 anos, aparece com um largo sorriso enquanto assiste um de seus clipes na televisão.

"Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce (1 Pedro 5:10). Diante de tantos desafios superados, percorro um novo caminhar ao longo do tempo, restaurando o improvável, sustentada na graça, fortalecida na fé, e firmada nos propósitos celestiais. Fé + Fé = Milagre", diz a mensagem escrita na legenda.

Confira a publicação:

O que houve com Amanda Wanessa?

A cantora gospel sofreu um grave acidente de carro em janeiro de 2021, quando bateu de frente com um caminhão. Amanda Wanessa quebrou as pernas, braços e cabeça. Sua filha, Mel, que também estava no veículo, realizou uma cirurgia e se recuperou rapidamente, assim como uma amiga e o pai da artista.

Em abril de 2022, a família de Amanda Wanessa fez um post especial nas redes sociais para celebrar a alta hospitalar dela, após permanecer 642 dias internada.

"Queridos amigos, irmãos, intercessores… Depois de 642 dias, nossa querida Amanda Wanessa teve alta do Hospital Real Português, e já está na clínica de reabilitação Florence (Recife). Não temos palavras para expressar o que todos nós, família, amigos sentimos. Essa foto de Amandinha sorrindo é de hoje! Nós, família, publicamos com muito carinho para registrar o MILAGRE! É o “retrato” da graça de Deus. Aleluia", informaram.

E completaram: "Ah, o Senhor é o Todo Poderoso, Jeová Rafah. Nunca deixamos de crer. E continuaremos firmes. Ainda temos um longo caminho a percorrer? Sim. Mas quem “começou a boa obra é fiel para cumpri-la! Amém? Você faz parte desse milagre! Pode glorificar a Deus conosco? "Fé mais Fé é igual a milagre."